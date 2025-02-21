Песков: Конкретики по встрече Путина и Трампа нет

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что имеется «понимание необходимости этой встречи».

«Также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем, чтобы она была максимально результативна», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, сообщает RT.

