Песков: Конкретики по встрече Путина и Трампа нет

Какой-либо конкретики по проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что имеется «понимание необходимости этой встречи».

«Также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем, чтобы она была максимально результативна», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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