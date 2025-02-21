Песков: Конкретики по встрече Путина и Трампа нет
21 февраля 202513:15
Какой-либо конкретики по проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что имеется «понимание необходимости этой встречи».
«Также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем, чтобы она была максимально результативна», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru