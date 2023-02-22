СМИ: Китай намерен держать дистанцию с Россией для налаживания отношений с Европой

Американское издание напоминает, что руководитель канцелярии комиссии ЦК китайской Коммунистической партии по иностранным делам Ван И совершил поездку по европейским странам. Дипломат в том числе посетил Москву, «подтверждая дружбу» КНР и РФ, пишет Ura.ru.

«Но Китай также пытается привлечь европейские страны, стремясь срочно возродить свою экономику и найти точки соприкосновения с некоторыми из самых верных союзников Вашингтона в регионе», — отмечается в материале.

По мнению аналитиков, европейские лидеры надеялись на смягчение тона Пекина и готовность соблюдать дистанцию с Россией. Однако Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности «разжег словесную войну» с США. При объединении КНР и РФ две страны станут более опасным противником для Соединенных Штатов в случае потенциального столкновения, пишет РИА ФАН.

