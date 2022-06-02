Песков: Киев морозит переговоры с Москвой
Украина намеренно «морозит» переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, Москва «предельно четко» озвучила требования по урегулированию украинского кризиса, пишет Ura.ru.
«Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Украина отказывается от урегулирования таким путем «под нажимом своих кураторов», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 151 / сут.
Умерли
379 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 628 / сут.
- Песков: Киев морозит переговоры с Москвой
- Тайвань запретил экспортировать микросхемы и чипы в Россию и Белоруссию
- В Минобрнауки пообещали сохранить бакалавриат и магистратуру в России
- СМИ: Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу при ее сокращении в России
- Российские хакеры на сутки оставили украинские власти без закрытой связи
- Володин: США хотят сделать из Украины колонию
- СМИ: Россия использует на Украине неуязвимые для иностранных ПЗРК штурмовики
- Китайский эксперт рассказал о контрмерах России против расширения НАТО
- В Турции пригрозили США разместить С-400 в ответ на создание военных баз в Греции
- МВД и Минцифры создадут ресурс для проверки водительских прав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru