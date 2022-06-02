Песков: Киев морозит переговоры с Москвой

Украина намеренно «морозит» переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отметил представитель Кремля, Москва «предельно четко» озвучила требования по урегулированию украинского кризиса, пишет Ura.ru.

«Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Украина отказывается от урегулирования таким путем «под нажимом своих кураторов», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаДмитрий Песков
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