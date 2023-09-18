Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров на прошедших выходных не встречался с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На выходных в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья чеченского лидера. Так, некоторые Telegram-каналы и Twitter-аккаунты со ссылкой уехавшего за границу чеченского оппозиционера-правозащитника «похоронили» главу Чечни. В частности, Telegram-канал «Нарративы» без ссылки на источники информации написал, что Кадыров якобы в ЦКБ «в тяжелом состоянии, но не в коме». Никаких официальных подтверждений этому нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Накануне днем в Telegram-канале Кадырова опубликовали два видео самого главы региона – с пробежки под дождем. «Занимайтесь спортом», - советует он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru