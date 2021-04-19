Песков исключил контакты Путина и Байдена на саммите по климату

Боррель: Евросоюз пока не готовит новых санкций в отношении России ФАС сравнит динамику цен на отдых на российских курортах в 2018-2021 годах Путин выступит на саммите по вопросам климата в онлайн-формате 22 апреля Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян не игнорировать соблюдение масочного режима