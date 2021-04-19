Песков исключил контакты Путина и Байдена на саммите по климату

Президент России Владимир Путин на грядущем саммите по климатическим вопросам не будет проводить двухсторонних встреч с лидерами других стран, в том числе, с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин принял приглашение Байдена и выступит на климатическом саммите

«Такие контакты не предусмотрены», — рассказал Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит 22 апреля на онлайн-саммите по вопросам климата, напоминает телеканал «360». Глава государства изложит подход РФ по вопросам налаживания международного сотрудничества, направленного на преодоление последствий глобального изменения климата, отмечают Известия. По словам Пескова, президент выступит на саммите не в записи, а вживую, сообщает Газета.ру.

США проведут международный саммит по климату 22–23 апреля, напоминает РИА ФАН. На онлайн-конференцию приглашены 40 мировых лидеров, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАСаммитДмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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