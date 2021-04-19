Песков исключил контакты Путина и Байдена на саммите по климату
Президент России Владимир Путин на грядущем саммите по климатическим вопросам не будет проводить двухсторонних встреч с лидерами других стран, в том числе, с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такие контакты не предусмотрены», — рассказал Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит 22 апреля на онлайн-саммите по вопросам климата, напоминает телеканал «360». Глава государства изложит подход РФ по вопросам налаживания международного сотрудничества, направленного на преодоление последствий глобального изменения климата, отмечают Известия. По словам Пескова, президент выступит на саммите не в записи, а вживую, сообщает Газета.ру.
США проведут международный саммит по климату 22–23 апреля, напоминает РИА ФАН. На онлайн-конференцию приглашены 40 мировых лидеров, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса
- Песков исключил контакты Путина и Байдена на саммите по климату
- Журова допускает, что Олимпиады будут проходить без зрителей на трибунах
- Эффективность «Спутник V» превысила 97%
- Глава дипломатии ЕС назвал число российских военных на границах с Украиной
- В Госдуме опасаются, что США навяжут трансгендерные принципы в спорте
- Боррель: Евросоюз не готовит новых антироссийских санкций
- Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате
- В Госдуме допустили платные телетрансляции для зрителей с Олимпиады в Токио
- Cамолёты США и Норвегии были перехвачены над Баренцевым морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru