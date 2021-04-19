Путин принял приглашение Байдена и выступит на климатическом саммите
Президент России Владимир Путин выступит 22 апреля на саммите по вопросам климата, который пройдёт в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в своём выступлении российский лидер расскажет о подходах России «в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин действительно получил приглашение президента США Джо Байдена принять участие в климатическом саммите, сообщает RT.
В Белом доме заявили, что всего были приглашены 40 мировых лидеров, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпину.
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