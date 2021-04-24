Песков: График Путина на майские выходные уточняется

Ранее Путин подписал указ о продлении выходных с 1 по 10 мая включительно. Согласно документу, организации и органы публичной власти должны определить количество сотрудников, обеспечивающих свое функционирование в нерабочие дни.

«График президента уточняется», — рассказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ Путина на его собственный график.





