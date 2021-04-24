Песков: График Путина на майские выходные уточняется
Рабочий график президента РФ Владимира Путина в майские нерабочие дни уточняется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее Путин подписал указ о продлении выходных с 1 по 10 мая включительно. Согласно документу, организации и органы публичной власти должны определить количество сотрудников, обеспечивающих свое функционирование в нерабочие дни.
«График президента уточняется», — рассказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ Путина на его собственный график.
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