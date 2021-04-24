Песков: График Путина на майские выходные уточняется

Рабочий график президента РФ Владимира Путина в майские нерабочие дни уточняется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Майские праздники имени Путина

Ранее Путин подписал указ о продлении выходных с 1 по 10 мая включительно. Согласно документу, организации и органы публичной власти должны определить количество сотрудников, обеспечивающих свое функционирование в нерабочие дни.

«График президента уточняется», — рассказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ Путина на его собственный график.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВыходныеДмитрий ПесковВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры