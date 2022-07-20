Песков: Формат прямой линии с Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора

Представитель Кремля подчеркнул, что пока неизвестно, каким будет формат мероприятия.

«В плане гостей и так далее мы обязаны всё время оглядываться всё-таки на Роспотребнадзор», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь указал, что ситуация с коронавирусом в мире меняется, и «что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может», пишет RT.

Ранее Песков заявил, что прямая линия с Путиным может состояться осенью, напоминает Ura.ru.

