Пресс-центр «НСН» назван самой медийной площадкой года
11 ноября в Москве, состоялось одно из самых масштабных мероприятий 2021 года – премия «Лидеры эпохи» от журнала PERSONO, на которой были отмечены самые известные блогеры, артисты, представители бизнеса и СМИ!
Пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей» получил награду в номинации – «Самая медийная площадка года». ПРЕСС-ЦЕНТР (НСН) — медийная площадка, которая работает с 2014 года и входит в топ-3 самых популярных в Москве. На ней регулярно проходят пресс-мероприятия с участием известных политиков, музыкантов, представителей государственной власти, частного бизнеса и общественных объединений России и зарубежья.
Премия организована предпринимателем и основателем продюсерского центра, издателем журнала PERSONO Никитой Лобановым и главным редактором онлайн-журнала PERSONO Яной Киреевой.
«Ежегодная премия вновь дала возможность каждому участнику показать свой профессионализм и вдохновить своим примером других людей на героические поступки и профессиональный рост», – рассказал издатель журнала PERSONO Никита Лобанов.
В ходе премии наградами были удостоены – Анна Шатилова, Виталий Абдулов, Владислав Лисовец, Катя Лель, Елена Воробей, Андрей Бурковский и многие другие.
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