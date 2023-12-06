Песков: достижение всех поставленных целей СВО – приоритет для России

Для России сейчас приоритетом является достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RТ.

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По его словам, наиболее предпочтительный вариант достижение этих целей дипломатическим путем.

«Однако, когда страны Запада и Украины отвергают эти методы, спецоперация продолжается», - добавил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал трагедией любые военные действия и призвал к их завершению, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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