Песков: достижение всех поставленных целей СВО – приоритет для России
6 декабря 202315:44
Для России сейчас приоритетом является достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RТ.
По его словам, наиболее предпочтительный вариант достижение этих целей дипломатическим путем.
«Однако, когда страны Запада и Украины отвергают эти методы, спецоперация продолжается», - добавил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал трагедией любые военные действия и призвал к их завершению, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru