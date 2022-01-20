Песков допустил возможность нового контакта Путина и Байдена

Представитель Кремля отметил, что очередное общение глав государств не исключается, более того, «такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств».

«Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами [по гарантиям безопасности], главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить», — сообщил Песков.

При этом пресс-секретарь президента указал, что Москва ожидает письменного ответа американской стороны на предложения по гарантиям безопасности в ближайшие дни.

«Мы говорим о том, что ожидаем получить его на днях. Совершенно не обязательно, что завтра», — отметил представитель Кремля.

