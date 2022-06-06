Песков допустил, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут обсудить тему осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, сообщает РИА Новости.

Россиянка София Сапега приговорена в Белоруссии к шести годам колонии

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов от отметил, что это произойдёт, если лидеры посчитают это необходимым.

«Их контакты продолжаются на регулярной основе. Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что приговорённая белорусским судом к шести годам лишения свободы россиянка София Сапега может быть передана в РФ, сообщает RT.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссия
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