Песков допустил, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов от отметил, что это произойдёт, если лидеры посчитают это необходимым.

«Их контакты продолжаются на регулярной основе. Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что приговорённая белорусским судом к шести годам лишения свободы россиянка София Сапега может быть передана в РФ, сообщает RT.

