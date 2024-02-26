Песков: До выборов визит Путина в Турцию не планируется
26 февраля 202413:17
Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать Турцию до выборов главы государства в РФ в марте, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, это связано с тем, что у российского лидера напряжённый график.
«До выборов всё-таки достаточно сжатый график... достаточно напряженный... Да и у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана весьма напряжённый», - пояснил он.
Ранее Путин поздравил Эрдогана с 70-летием, отметив высокий авторитет турецкого лидера «в своей стране и за рубежом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru