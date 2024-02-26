Песков: До выборов визит Путина в Турцию не планируется

По его словам, это связано с тем, что у российского лидера напряжённый график.

«До выборов всё-таки достаточно сжатый график... достаточно напряженный... Да и у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана весьма напряжённый», - пояснил он.

Ранее Путин поздравил Эрдогана с 70-летием, отметив высокий авторитет турецкого лидера «в своей стране и за рубежом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

