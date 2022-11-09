Песков: до сих пор не определен формат участия Путина на саммите G20

До сих пор обсуждаются различные форматы участия президента РФ Владимира Путина в предстоящих саммитах АТЭС И G20. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе своего брифинга.

По его словам, такое решение будет принято со дня на день.

«Мы вас проинформируем», - пообещал он.

Кремль: Путин обсудил по телефону с главой Индонезии саммит G20 на Бали

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Российский лидер получил приглашение на саммит от президента Индонезии Джоко Видодо.

Проведение форума АТЭС запланировано в Бангкоке на 18-19 ноября.

Ранее глава Индонезии не исключил отсутствие Путина на саммите G20, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АТЭСИндонезияВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры