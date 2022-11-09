Песков: до сих пор не определен формат участия Путина на саммите G20

До сих пор обсуждаются различные форматы участия президента РФ Владимира Путина в предстоящих саммитах АТЭС И G20. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе своего брифинга.

По его словам, такое решение будет принято со дня на день.

«Мы вас проинформируем», - пообещал он.