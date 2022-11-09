Песков: до сих пор не определен формат участия Путина на саммите G20
До сих пор обсуждаются различные форматы участия президента РФ Владимира Путина в предстоящих саммитах АТЭС И G20. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе своего брифинга.
По его словам, такое решение будет принято со дня на день.
«Мы вас проинформируем», - пообещал он.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Российский лидер получил приглашение на саммит от президента Индонезии Джоко Видодо.
Проведение форума АТЭС запланировано в Бангкоке на 18-19 ноября.
Ранее глава Индонезии не исключил отсутствие Путина на саммите G20, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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