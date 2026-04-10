Песков: Дмитриев не ведёт переговоров по Украине
10 апреля 202615:00
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не ведёт переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, очередной визит Дмитриева в США «не является возобновлением переговоров».
«Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам, он продолжает работу в рамках этой группы», - заключил представитель Кремля.
Ранее Дмитриев заявил, что информация о якобы контрактах с США в обмен на снятие санкций с России не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
- Союз потребителей назвал стоимость набора для кулича
- Два человека погибли при взрыве на складе во Владикавказе
- «Косметикой» не обойдёшься: Блокировка Telegram понизила рейтинги Путина и правительства
- Диетолог раскрыла, как правильно выйти из Великого поста
- Ролик: Строительство крупнейшей АЭС в Приморье избавит от дефицита электроэнергии
- Песков: Дмитриев не ведёт переговоров по Украине
- Летальная лотерея: Инфекционист назвал последствия отказа прививаться от бешенства
- Диетолог Мухина назвала оздоровительный эффект Великого поста
- Политолог Блохин объяснил, из-за чего США могут выйти из переговоров по Украине