Песков: Дмитриев не ведёт переговоров по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не ведёт переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, очередной визит Дмитриева в США «не является возобновлением переговоров».

«Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам, он продолжает работу в рамках этой группы», - заключил представитель Кремля.

Ранее Дмитриев заявил, что информация о якобы контрактах с США в обмен на снятие санкций с России не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
