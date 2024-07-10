В Белгородской и Воронежской областях сбили два украинских БПЛА
10 июля 202407:29
Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве указали, что минувшей ночью была пресечена попытка Киева атаковать территорию РФ помощью БПЛА.
«Дежурными средствами ПВО два... аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», — отмечается в сообщении Минобороны.
Ранее в Ахтубинском районе Астраханской области была отражена атака более 20 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru