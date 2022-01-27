Путин принял предложение Эрдогана посетить Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства принял предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетить его страну.

По словам Пескова, визит Владимира Путина в Турцию состоится, «как только позволят их (президентов России и Турции - прим. НСН) графики и эпидемиологическая обстановка».

26 января Эрдоган заявил, что пригласил Путина посетить Турцию.

Ранее в Анкаре заявили о желании пригласить в республику президентов России и Украины для обсуждения разногласий.

