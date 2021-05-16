Песков дал совет экс-советнику Рейгана по поводу российского гражданства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил экс-советнику президента США Рональда Рейгана, бывшей сотруднице Госдепартамента США Сюзанне Масси о необходимости пройти ряд процедур, чтобы получить гражданство России, сообщает РИА Новости.

«На этот счёт предусмотрены определенные бюрократические процедуры», - заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Масси в эфире НТВ попросила президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство РФ.

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ФОТО: pixabay.com
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