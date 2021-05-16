Песков дал совет экс-советнику Рейгана по поводу российского гражданства
16 мая 202116:32
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил экс-советнику президента США Рональда Рейгана, бывшей сотруднице Госдепартамента США Сюзанне Масси о необходимости пройти ряд процедур, чтобы получить гражданство России, сообщает РИА Новости.
«На этот счёт предусмотрены определенные бюрократические процедуры», - заявил официальный представитель Кремля.
Ранее Масси в эфире НТВ попросила президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство РФ.
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16 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru