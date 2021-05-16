Экс-советник Рейгана обратилась к Путину с просьбой о российском гражданстве
Сюзанна Масси, бывший советник президента США Рональда Рейгана и сотрудница Госдепартамента США просит предоставить ей российское гражданство.
По словам Масси, проработав над сближением народов России и США много лет, она планирует продолжать это. Женщина заявила, что ей для работы необходимо находиться в России, пишет Газета.ru.
«Если президент Владимир Владимирович (Путин – прим. НСН) найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», - заявила Сюзанна Масси в эфире НТВ.
Напомним, экс-советник Рейгана по Советскому Союзу работала с американским президентом в середине 80-х годов. Ее считали «женщиной, остановившей холодную войну».
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