Песков: Члены «пятерки» «Единой России» сами решат, идти ли в Думу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что члены первой пятерки партийного списка «Единой России» самостоятельно решат, идти ли им в Госдуму.

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«Еще раз повторяю: это личное решение тех, кто участвует в процессе», - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, не будут ли обмануты ожидания избирателей, если представители «пятерки» проигнорируют работу в парламенте.

В первую пятерку партийного списка «Единой России» на выборы в Госдуму входят министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, врач Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияПесков
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