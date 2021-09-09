Песков: Члены «пятерки» «Единой России» сами решат, идти ли в Думу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что члены первой пятерки партийного списка «Единой России» самостоятельно решат, идти ли им в Госдуму.
«Еще раз повторяю: это личное решение тех, кто участвует в процессе», - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, не будут ли обмануты ожидания избирателей, если представители «пятерки» проигнорируют работу в парламенте.
В первую пятерку партийного списка «Единой России» на выборы в Госдуму входят министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, врач Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru