Песков: членство в НАТО не позволит Турции присоединиться к ШОС
Москве известно о стремлении Турции стать полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но этому мешает ряд противоречий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает URA.RU.
По его словам, обязательства страны перед военным блоком НАТО вступают в конфликт с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС. Песков отметил, что сейчас многие страны желают стать частью Шанхайской организации сотрудничества, но точных сроков вступления пока нет.
В настоящее время Турция имеет статус страны-наблюдателя в ШОС.
Ранее стало известно, что Турция захотела стать полноправным членом ШОС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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