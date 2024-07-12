Песков: членство в НАТО не позволит Турции присоединиться к ШОС

По его словам, обязательства страны перед военным блоком НАТО вступают в конфликт с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС. Песков отметил, что сейчас многие страны желают стать частью Шанхайской организации сотрудничества, но точных сроков вступления пока нет.

В настоящее время Турция имеет статус страны-наблюдателя в ШОС.

Ранее стало известно, что Турция захотела стать полноправным членом ШОС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

