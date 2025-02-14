Песков: «Большая Семерка» утратила релевантность

По его словам, в настоящее время группа объединяет страны, которые «не являются сейчас лидерами по росту», в том числе по показателям «экономического и социального роста».

«Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что желал бы вернуть Россию в состав группы G7, сообщает RT.

