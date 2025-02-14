Песков: «Большая Семерка» утратила релевантность
14 февраля 202513:23
«Большая Семерка» (G7) в настоящее время значительно утратила свою релевантность. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время группа объединяет страны, которые «не являются сейчас лидерами по росту», в том числе по показателям «экономического и социального роста».
«Вот эти центры роста они переместились уже в другие регионы земного шара», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что желал бы вернуть Россию в состав группы G7, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru