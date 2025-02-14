Лавров примет участие в СМИД «Большой двадцатки»
14 февраля 202512:35
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Совете глав МИД Группы двадцати (G20). Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Встреча пройдет в Йоханнесбурге в ЮАР 20-21 февраля.
Как отметила Захарова, Лавров возглавит российскую делегацию.
«На полях министерской двадцатки запланирован ряд контактов министра иностранных дел России с коллегами», — подчеркнула дипломат.
Ранее Мария Захарова сообщила, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков провел встречу с послом США в Москве Линн Трейси.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru