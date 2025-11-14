Песков: «Большая двадцатка» сохраняет свою значимость для стран-участниц
14 ноября 202513:16
«Большая двадцатка» (G20) сохраняет свою значимость и важность для стран-участниц. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия «сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации».
«Мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня G20», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите «Большой двадцатки» в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
