Песков: «Большая двадцатка» сохраняет свою значимость для стран-участниц

«Большая двадцатка» (G20) сохраняет свою значимость и важность для стран-участниц. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин назначил Орешкина главой делегации РФ на саммите G20 в ЮАР

По его словам, Россия «сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации».

«Мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня G20», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите «Большой двадцатки» в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

