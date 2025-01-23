Песков: Армения не заявляла о намерении покинуть ОДКБ
Армения не заявляла о намерении покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос, надеется ли Россия на восстановление работы Армении в объединении и готова ли ожидать столько, сколько потребуется. Песков подчеркнул, что ОДКБ — самостоятельная, «взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность» структура.
«Работу в них продолжает. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
Ранее Служба внешней разведки Армении назвала маловероятным исчезновение оснований для заморозки членства республики в ОДКБ в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru