Песков: Армения не заявляла о намерении покинуть ОДКБ

Армения не заявляла о намерении покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, надеется ли Россия на восстановление работы Армении в объединении и готова ли ожидать столько, сколько потребуется. Песков подчеркнул, что ОДКБ — самостоятельная, «взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность» структура.

«Работу в них продолжает. До сих пор Армения не заявляла о своем намерении покинуть эту организацию», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее Служба внешней разведки Армении назвала маловероятным исчезновение оснований для заморозки членства республики в ОДКБ в 2025 году.

