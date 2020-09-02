Песков: зависимость экономики РФ от нефтегазовых доходов постепенно сокращается

Зависимость экономики РФ от нефтегазовых доходов постепенно сокращается, пусть и не так быстро, как хотелось бы, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Можно констатировать, что пусть и не такими стремительными темпами, как хотелось бы, но доля зависимости от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается", - сказал Песков.