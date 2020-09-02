Песков: зависимость экономики РФ от нефтегазовых доходов постепенно сокращается
Зависимость экономики РФ от нефтегазовых доходов постепенно сокращается, пусть и не так быстро, как хотелось бы, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Можно констатировать, что пусть и не такими стремительными темпами, как хотелось бы, но доля зависимости от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается", - сказал Песков.
Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока «Помнить - значит знать», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия - государство с передовыми технологиями, а не просто «страна-бензоколонка», как ее нередко хотят представить.
Глава государства также отметил нарастающие темпы развития технологий в мире, которые оказывают влияние на самые разные сферы жизни. Он отметил, что новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось фантастикой.
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