Песков: зависимость экономики РФ от нефтегазовых доходов постепенно сокращается

Зависимость экономики РФ от нефтегазовых доходов постепенно сокращается, пусть и не так быстро, как хотелось бы, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Можно констатировать, что пусть и не такими стремительными темпами, как хотелось бы, но доля зависимости от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается", - сказал Песков.

Путин: Пандемия доказала, что Россия не «страна-бензоколонка»

Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока «Помнить - значит знать», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия - государство с передовыми технологиями, а не просто «страна-бензоколонка», как ее нередко хотят представить.

Глава государства также отметил нарастающие темпы развития технологий в мире, которые оказывают влияние на самые разные сферы жизни. Он отметил, что новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось фантастикой.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
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