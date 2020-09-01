Путин: Пандемия доказала, что Россия не «страна-бензоколонка»

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия - государство с передовыми технологиями, а не просто «страна-бензоколонка», как ее нередко хотят представить. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока «Помнить - значит знать», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тема возникла, когда одна из школьниц задала вопрос о дистанционном обучении. Президент отметил, что такой формат удалось в целом организовать практически по всей стране – в школах, высших учебных заведениях. По словам Путина, это свидетельствует о том, что Росси оказалась готова, в том числе, технологически к тем вызовам, которые возникли из-за внезапной пандемии.

Глава государства также отметил нарастающие темпы развития технологий в мире, которые оказываю влияние на самые разные сферы жизни. Он отметил, что новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось фантастикой, передает ТАСС.

Однако, какими бы интенсивными не были изменения, есть то, что останется незыблемым в качестве надёжной моральной основы, подчеркнул Путин. Он уточнил, что имеет в виду, прежде всего, российскую историю и культуру. «Это наши традиции, наша общая память, неразрывно связывающая нас с предками», - заметил президент.

