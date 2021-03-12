СМИ: бывший премьер СССР Рыжков уйдет из Совета Федерации

Кроме того, Совфед может покинуть представитель от Алтайского края 61-летний Сергей Белоусов, заместитель председателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, и член комитета по экономической политике 66-летний Юрий Важенин (сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа).



На место Белоусова в Совфеде может прийти депутат Госдумы («Единая Россия»), Герой России, бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов, однако он может и остаться в Госдуме на второй срок.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ей не поступало предложений снова участвовать в выборах в нижнюю палату, передает телеканал «360».

