СМИ: бывший премьер СССР Рыжков уйдет из Совета Федерации
Совет Федерации после сентябрьских выборов могут покинуть как минимум три сенатора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
В частности, из верхней палаты может уйти член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 91-летний Николай Рыжков (в 1985–1991 годах — председатель Совета министров СССР), который представляет в Совфеде Белгородскую область. Сенатором он стал в 2003 году.
Кроме того, Совфед может покинуть представитель от Алтайского края 61-летний Сергей Белоусов, заместитель председателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, и член комитета по экономической политике 66-летний Юрий Важенин (сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа).
На место Белоусова в Совфеде может прийти депутат Госдумы («Единая Россия»), Герой России, бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов, однако он может и остаться в Госдуме на второй срок.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ей не поступало предложений снова участвовать в выборах в нижнюю палату, передает телеканал «360».
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