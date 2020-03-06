Первым замминистра транспорта РФ назначен глава Росавиации

Глава Росавиации Александр Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Как пишет Интерфас, Нерадько сохранит за собой должность главы Росавиации.

Накануне сообщалось, что в РФ обновили структуру аппарата правительства. Новая структура состоит из 23 департаментов, одного управления, секретариатов премьер-министра и вице-премьеров.

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ФОТО: government.ru
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