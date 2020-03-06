В РФ утвердили новую структуру правительства

В РФ обновили структуру аппарата правительства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как пишет агентство, новая структура состоит из 23 департаментов, одного управления, секретариатов премьер-министра и вице-премьеров.

Отмечается, что обязанности распределены между 12 заместителями главы аппарата правительства. Штат аппарата сегодня насчитывает 1545 человек. В настоящее время идет плановое назначение на должности.







