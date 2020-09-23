Первым вице-спикером Совфеда стал Андрей Яцкин

Совет Федерации назначил нового сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина и вице-спикера палаты Андрея Турчака на должности первых заместителей председателя Совфеда. Ранее эту должность занимал Николай Федоров, представляющий Чувашию. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Федоров принял решение не выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Отметим, в рамках пленарного заседания, которое состоялось в эту среду, 23 сентября, сенаторы приняли решение о введении в Совфеде второй должность первого вице-спикера палаты

«Очень большой объем работы, участие Совета Федерации в различных мероприятиях, форумах, зарубежных поездках, где надо представлять Совфед. Сама жизнь диктует, что нужен еще один первый заместитель, который будет заниматься, в том числе, этими вопросами», - цитирует Матвиенко RT.

Напомним, 21 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил Андрея Яцкина членом Совета Федерации от правительства региона. С 2004 года Яцкин работал полномочным представителем правительства РФ в верхней палате.