Первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн за три дня побывает в России, Литве и на Украине
Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в период с 24 по 27 августа совершит официальные визиты в Россию, Литву и на Украину, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
В повестке – обсуждение с руководством стран региональных и международных вопросов, уточняет ТАСС.
Отмечается, что 27 августа Бигэн намерен в столице Австрии встретиться с коллегами из ОБСЕ. Они обсудят проблемы региональной безопасности и нарушения прав человека.
Накануне, 22 августа, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил подготовку встречи Бигэна в Москве по белорусской повестке как одной из тем визита.
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