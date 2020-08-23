Первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн за три дня побывает в России, Литве и на Украине

В повестке – обсуждение с руководством стран региональных и международных вопросов, уточняет ТАСС.

Отмечается, что 27 августа Бигэн намерен в столице Австрии встретиться с коллегами из ОБСЕ. Они обсудят проблемы региональной безопасности и нарушения прав человека.

Накануне, 22 августа, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил подготовку встречи Бигэна в Москве по белорусской повестке как одной из тем визита.

