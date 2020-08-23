Первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн за три дня побывает в России, Литве и на Украине

Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в период с 24 по 27 августа совершит официальные визиты в Россию, Литву и на Украину, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

СМИ сообщают о готовящейся встрече Тихановская с первым замом госсекретаря США

В повестке – обсуждение с руководством стран региональных и международных вопросов, уточняет ТАСС.

Отмечается, что 27 августа Бигэн намерен в столице Австрии встретиться с коллегами из ОБСЕ. Они обсудят проблемы региональной безопасности и нарушения прав человека.

Накануне, 22 августа, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил подготовку встречи Бигэна в Москве по белорусской повестке как одной из тем визита.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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