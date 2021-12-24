Первый замглавы Минсельхоза покинул свою должность

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов покинул свою должность. Распоряжение кабмина об этом есть на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что Хатуов освобожден от должности по собственной просьбе. На его позицию назначена Оксана Лут, которая занимала должность замминистра.

Также заместителем министра сельского хозяйства назначен Андрей Разин.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Минсельхоз
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