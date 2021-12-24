Первый замглавы Минсельхоза покинул свою должность
24 декабря 202123:12
Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов покинул свою должность. Распоряжение кабмина об этом есть на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Хатуов освобожден от должности по собственной просьбе. На его позицию назначена Оксана Лут, которая занимала должность замминистра.
Также заместителем министра сельского хозяйства назначен Андрей Разин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru