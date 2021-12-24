Минсельхоз прогнозирует подорожание хлеба к февралю

Министерство сельского хозяйства России сообщило кабмину, что пшеничная мука в рознице к февралю 2022 года может подорожать на 3,7% по сравнению с показателями ноября, пишут «Известия».

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Ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло на 2,1% и 2,2% соответственно. В ведомстве это объяснили подорожанием коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости при производстве данных продуктов.

Как отмечает Минсельхоз, цены производителей на муку, хлеб и масло стабилизировались или близки к этому.

Напомним, Минэкономики предложило включить продовольственную помощь малоимущим категориям россиян в комплекс мер по стабилизации цен. Как считают в министерстве, таким образом можно уменьшить влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:МинсельхозХлеб
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