Минсельхоз прогнозирует подорожание хлеба к февралю
Министерство сельского хозяйства России сообщило кабмину, что пшеничная мука в рознице к февралю 2022 года может подорожать на 3,7% по сравнению с показателями ноября, пишут «Известия».
Ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло на 2,1% и 2,2% соответственно. В ведомстве это объяснили подорожанием коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости при производстве данных продуктов.
Как отмечает Минсельхоз, цены производителей на муку, хлеб и масло стабилизировались или близки к этому.
Напомним, Минэкономики предложило включить продовольственную помощь малоимущим категориям россиян в комплекс мер по стабилизации цен. Как считают в министерстве, таким образом можно уменьшить влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.
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