Минсельхоз прогнозирует подорожание хлеба к февралю

Ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло на 2,1% и 2,2% соответственно. В ведомстве это объяснили подорожанием коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости при производстве данных продуктов.

Как отмечает Минсельхоз, цены производителей на муку, хлеб и масло стабилизировались или близки к этому.

Напомним, Минэкономики предложило включить продовольственную помощь малоимущим категориям россиян в комплекс мер по стабилизации цен. Как считают в министерстве, таким образом можно уменьшить влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

