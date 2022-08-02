Первый сухогруз из Украины прибудет в Стамбул к 9 вечера 2 августа

Первый сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул к 9 вечера 2 августа. Об этом заявили в Минобороны Турции, передает ТАСС.

СМИ сообщили об отказе Египта от покупки 240 тысяч тонн украинской пшеницы

Отмечается, что досмотр судна будет проведен 3 августа утром.

Судно с зерном было отправлено из Украины в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Сухогруз с 26 тоннами кукурузы идет под флагом Сьерра-Леоне.

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:Зерно
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