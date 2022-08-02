Первый сухогруз из Украины прибудет в Стамбул к 9 вечера 2 августа
2 августа 202219:19
Первый сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул к 9 вечера 2 августа. Об этом заявили в Минобороны Турции, передает ТАСС.
Отмечается, что досмотр судна будет проведен 3 августа утром.
Судно с зерном было отправлено из Украины в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Сухогруз с 26 тоннами кукурузы идет под флагом Сьерра-Леоне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru