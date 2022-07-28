СМИ сообщили об отказе Египта от покупки 240 тысяч тонн украинской пшеницы

Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, египетское Главное управление по поставкам товаров (GASC) отказалось от сделок с компаниями Nibulon и Inerco. Речь идет о зерне, закупленном в декабре 2021 года, пишет «Свободная пресса».

Reuters указывает, что зимой прошлого года правительство Египта закупило пшеницу по цене от $346 до $360 за тонну. Однако забронированные грузы не были доставлены из-за конфликта на Украине, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕгипетЗерно
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