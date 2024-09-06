Первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024» пройдет 7 сентября
Первый розыгрыш призов акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» состоится 7 сентября. Участвовать в нем смогут жители столицы, которые выбрали электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Розыгрыш пройдет среди тех, кто использовал электронные терминалы на избирательных участках или специальную страницу elec.mos.ru до 20:00 6 сентября.
В основном розыгрыше можно выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Всего будет три розыгрыша, которые состоятся 7, 8 и 9 сентября. Результаты можно будет проверить на странице акции после авторизации.
До 8 сентября участники онлайн-голосования могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов, включая скидки до 15 тысяч баллов на промокоды партнеров акции в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» или «Спорт». При регистрации нужно выбрать только одну из категорий.
Гарантированные призы по тысяче баллов получат новички онлайн-голосования, не выигравшие в основном розыгрыше, и горожане старше 60 лет, выбравшие онлайн-голосование и не ставшие победителями. Гарантированный приз можно получить только один раз.
Победители будут уведомлены по СМС или иным способом с уникальным кодом, который нужно активировать до 30 сентября на сайте программы. Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в столичные музеи и театры или направить на благотворительность, передает «Радиоточка НСН».
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