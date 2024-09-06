Первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024» пройдет 7 сентября

До 8 сентября участники онлайн-голосования могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов, включая скидки до 15 тысяч баллов на промокоды партнеров акции в категориях «Путешествия и культура», «Техника для дома» или «Спорт». При регистрации нужно выбрать только одну из категорий.

Гарантированные призы по тысяче баллов получат новички онлайн-голосования, не выигравшие в основном розыгрыше, и горожане старше 60 лет, выбравшие онлайн-голосование и не ставшие победителями. Гарантированный приз можно получить только один раз.

Победители будут уведомлены по СМС или иным способом с уникальным кодом, который нужно активировать до 30 сентября на сайте программы. Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в столичные музеи и театры или направить на благотворительность, передает «Радиоточка НСН».

