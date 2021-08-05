Первый президент Украины назвал своей самой большой ошибкой доверие России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что верил России, и считает это своей самой большой ошибкой. Об этом политик рассказал в интервью украинскому изданию «Левый берег».

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец», — считает Кравчук.

По словам бывшего главы государства, он был убежден, что РФ будет применять к другим государствам дипломатический подход, однако Россия «осталась такой, какой была». Кравчук подчеркнул, что знал многое, но не сделал выводы из этого.

«И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия», — подчеркнул экс-президент.

Ранее сообщалось, что Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, напоминает Ura.ru. В июне политик перенес операцию на сердце, после которой был госпитализирован в отделение интенсивной терапии, отмечает телеканал «360».

