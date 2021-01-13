Первый пошёл: Мишустин начал увольнения в рамках реформы управления

В федеральных органах исполнительной власти начались сокращения заместителей руководителей в рамках оптимизации государственного аппарата. Первым председатель правительства Михаил Мишустин уволил замминистра природных ресурсов и экологии Константина Румянцева в связи с сокращением данной должности.

Еще одним распоряжением премьер-министр освободил первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова по собственному желанию. Кроме того, по собственной просьбе уходит заместитель министра транспорта Юрий Цветков.

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Последнее время Румянцев отвечал в ведомстве за международное сотрудничество, госполитику, регулирование в области гидрометеорологии, а также за изучение Арктики, Антарктики и Мирового океана.

До сентября прошлого года он курировал обращение с отходами. Работу Минприроды по этому направлению критиковали в правительстве и Счетной палате.

В результате управленческой реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего изменения затронут 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабинет министров.

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ТЕГИ:ПравительствоРеформаМихаил Мишустин
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