Первый пошёл: Мишустин начал увольнения в рамках реформы управления
В федеральных органах исполнительной власти начались сокращения заместителей руководителей в рамках оптимизации государственного аппарата. Первым председатель правительства Михаил Мишустин уволил замминистра природных ресурсов и экологии Константина Румянцева в связи с сокращением данной должности.
Еще одним распоряжением премьер-министр освободил первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова по собственному желанию. Кроме того, по собственной просьбе уходит заместитель министра транспорта Юрий Цветков.
Последнее время Румянцев отвечал в ведомстве за международное сотрудничество, госполитику, регулирование в области гидрометеорологии, а также за изучение Арктики, Антарктики и Мирового океана.
До сентября прошлого года он курировал обращение с отходами. Работу Минприроды по этому направлению критиковали в правительстве и Счетной палате.
В результате управленческой реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего изменения затронут 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабинет министров.
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