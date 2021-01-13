Первый пошёл: Мишустин начал увольнения в рамках реформы управления

Последнее время Румянцев отвечал в ведомстве за международное сотрудничество, госполитику, регулирование в области гидрометеорологии, а также за изучение Арктики, Антарктики и Мирового океана.

До сентября прошлого года он курировал обращение с отходами. Работу Минприроды по этому направлению критиковали в правительстве и Счетной палате.

В результате управленческой реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего изменения затронут 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабинет министров.

