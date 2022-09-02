Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательный контент
2 сентября 202219:19
Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательный контент, отмененный ранее в связи с военной операцией РФ на территории Украины. Об этом заявил глава телеканала Константин Эрнст, сообщает ТАСС.
По словам Эрнста, развлекательные программы появятся на выходных днях, на буднях в вещании останется информационно-аналитический контент.
Он также отметил, что на канале появится много сериалов. В частности, он анонсировал новые сезоны «Триггер» и «Мажор».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru