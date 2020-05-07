Первый канал подтвердил лишение аккредитации своей группы в Белоруссии
Пресс-служба Первого канала подтвердила лишение аккредитации своей съемочной группы в республике Белоруссия, назвав данное решение безосновательным. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, пресс-служба подтвердила высылку из страны своего корреспондента. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз подтвердил решение, принятое комиссией по аккредитации иностранных журналистов Белорусси. Аккредитации лишились корреспондент Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк. Глаз не давал комментариев относительно причин данного решения и отношения к выпущенному журналистами репортажу.
Ранее РИА Новости со ссылкой на собственный источник рассказал о том, что лишение аккредитации не означает необходимость выехать из страны. Решение касается только лишения возможности вести профессиональную журналистскую деятельность на территории Белоруссии.
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