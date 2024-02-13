Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля

Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут на «России 1» 26 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя телеканала.

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В частности, на «России 1» пройдут пять совместных агитационных мероприятий - 26, 27, 28 февраля, а также 4 и 5 марта. Хронометраж - 1 час.

Ведущим дебатов будет Дмитрий Щуплик, уточнил сотрудник СМИ.

Кроме того, запланированы агитационные мероприятия на на различных радио. ТВ-Центр также числится площадкой для дискуссии - дебаты на телеканале пройдут 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. Им будет выделено 45 минут чистого времени.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ТеледебатыВыборы Президента России

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