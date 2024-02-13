Первые дебаты кандидатов на пост президента пройдут 26 февраля

В частности, на «России 1» пройдут пять совместных агитационных мероприятий - 26, 27, 28 февраля, а также 4 и 5 марта. Хронометраж - 1 час.

Ведущим дебатов будет Дмитрий Щуплик, уточнил сотрудник СМИ.

Кроме того, запланированы агитационные мероприятия на на различных радио. ТВ-Центр также числится площадкой для дискуссии - дебаты на телеканале пройдут 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. Им будет выделено 45 минут чистого времени.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

