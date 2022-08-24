Первая леди США вновь заразилась коронавирусом
24 августа 202221:19
Первая леди США Джилл Байден вновь получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает CNN.
Таким образом, Байден заболела во второй раз спустя четыре дня после получения отрицательного теста на коронавирус.
Первый положительный тест Байден получила 15 августа, 21 августа тест показал отрицательный результат. В настоящее время явных симптомов у первой леди не наблюдается.
Отмечается, что тест президента США Джо Байдена был отрицательным.
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24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru