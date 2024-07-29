Перу отзовет для консультаций своего посла в Венесуэле

Власти Перу отзовут посла республики в Венесуэле для консультаций. Об этом написал министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа на своей странице в соцсети X.

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«Учитывая очень серьезные официальные заявления представителей избирательной системы Венесуэлы, было принято решение о немедленном отзыве для консультаций посла Перу», — указал глава МИД.

Ранее власти республики отказались признать победу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах главы государства. По данным венесуэльского Национального избирательного совета, по итогам обработки 80% бюллетеней действующий лидер страны набрал 51,2% голосов, отмечает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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