Льготников предлагают хоронить за счёт бюджета

Финансировать из бюджета все расходы льготников на погребение предлагает Комиссия по профессиональным квалификациям в похоронной сфере. Она направила свою инициативу в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщает РИА ФАН. К таким льготникам, согласно федеральному законодательству, относятся безработные, пенсионеры, инвалиды и некоторые другие категории граждан.

Комиссия считает необходимым повысить размер гарантированного перечня таким образом, чтобы полностью покрыть все затраты на организацию похорон скончавшегося. Как отмечается в документе, сейчас размер социального пособия составляет около шести тысяч рублей, никак не компенсируя все расходы.

Собственно похороны «становятся убыточными» для граждан, отмечают авторы предложения - на социальные пособия можно максимум купить почти бумажный гроб без обивки. При этом, только на санитарную обработку тела требуется не менее 15 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в законопроект Минстроя «О похоронном деле». В профсоюзе работников ритуальных служб считают необходимым полностью переписать этот документ.

