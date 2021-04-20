Переговоры в нормандском формате закончились «безрезультатно»

Видеоконференция, посвященная выполнению минских соглашений, была организована в понедельник. Российская сторона настояла на обсуждении вопросов соблюдения перемирия. К обсуждению других кластеров урегулирования участники так и не приступили.

По данным агентства, предложения РФ был проигнорированы украинской стороной. По данным источника агентства, представители Германии и Франции не выдвинули никаких конкретных предложений, ограниченные требованиями "за все хорошее и против всего плохого".

Отмечается, что позиции стран-участниц переговоров являются имитацией и затягиванием переговорного процесса. По данным источника, подвижки в переговорах не начнутся несмотря на жертвы "по обе стороны линии соприкосновения".

