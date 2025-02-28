Переговоры Шойгу и главы МИД Китая начались в Пекине
Переговоры между секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И начались в Пекине. Об этом сообщил Совет безопасности России.
Известно, что для встречи с китайским министром Шойгу прибыл в государственную резиденцию «Дяоюйтай» утром 28 февраля.
На переговорах планируется обсудить актуальные региональные и международные вопросы, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности.
Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что если США выйдут из украинского конфликта, то главным противником для них станет Китай. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru