«Вбить клин»: США переключатся на Китай после выхода из украинского конфликта

Если США выйдут из украинского конфликта, то главным противником для них станет Китай, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде «по всем вопросам» завершились спустя 4,5 часа. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо, РФ и США договорились учитывать интересы друг друга. Он отметил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, вряд ли она состоится на следующей неделе. По словам Ушакова, отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время. Блохин отметил, что Трамп действует прежде всего в интересах США.

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«При выходе США из конфликта главным противником для них уже будет Китай, а не Россия. Для того, чтобы ослабить Китай, нужно вбить клин между Россией и Китаем, нужно оторвать Россию от Китая. А оторвать Россию от Китая можно как раз только одним способом – вовлечь Россию в орбиту влияния Запада. И Трамп сказал, хорошо бы Россию снова вернуть в «Большую восьмерку» (G8). И вот как раз, скорее всего, отказ от поддержки Украины, налаживание российско-американского диалога – это попытка вернуть Россию в орбиту влияния Запада. Вот что хочет сделать Трамп», - сказал Блохин.

Он отметил, что новые власти США намерены вбить клин, чтобы разорвать союз России с Ираном, Китаем и КНДР.

«И Келлог (Кит, спецпосланник президента США по Украине – ред. НСН) недавно заявил, что они будут пытаться вбивать клин, пытаться разорвать альянс России, Китая, Ирана и Северной Кореи», - добавил собеседник агентства.

Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отмечали активное развитие двустороннего сотрудничества: китайский лидер счел отношения двух держав эталоном. Путин подчеркивал, что отношения Москвы и Пекина «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было». Сотрудничество с Китаем он называл одним из основных стабилизирующих факторов в мире. Создание военного союза двух стран президент России опровергал, передает «Радиоточка НСН».

