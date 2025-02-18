«Вбить клин»: США переключатся на Китай после выхода из украинского конфликта
Отказ от поддержки Украины, налаживание российско-американского диалога – это попытка Трампа вернуть РФ в орбиту влияния Запада, отметил в эфире НСН Константин Блохин.
Если США выйдут из украинского конфликта, то главным противником для них станет Китай, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде «по всем вопросам» завершились спустя 4,5 часа. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо, РФ и США договорились учитывать интересы друг друга. Он отметил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, вряд ли она состоится на следующей неделе. По словам Ушакова, отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время. Блохин отметил, что Трамп действует прежде всего в интересах США.
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«При выходе США из конфликта главным противником для них уже будет Китай, а не Россия. Для того, чтобы ослабить Китай, нужно вбить клин между Россией и Китаем, нужно оторвать Россию от Китая. А оторвать Россию от Китая можно как раз только одним способом – вовлечь Россию в орбиту влияния Запада. И Трамп сказал, хорошо бы Россию снова вернуть в «Большую восьмерку» (G8). И вот как раз, скорее всего, отказ от поддержки Украины, налаживание российско-американского диалога – это попытка вернуть Россию в орбиту влияния Запада. Вот что хочет сделать Трамп», - сказал Блохин.
Он отметил, что новые власти США намерены вбить клин, чтобы разорвать союз России с Ираном, Китаем и КНДР.
«И Келлог (Кит, спецпосланник президента США по Украине – ред. НСН) недавно заявил, что они будут пытаться вбивать клин, пытаться разорвать альянс России, Китая, Ирана и Северной Кореи», - добавил собеседник агентства.
Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отмечали активное развитие двустороннего сотрудничества: китайский лидер счел отношения двух держав эталоном. Путин подчеркивал, что отношения Москвы и Пекина «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было». Сотрудничество с Китаем он называл одним из основных стабилизирующих факторов в мире. Создание военного союза двух стран президент России опровергал, передает «Радиоточка НСН».
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