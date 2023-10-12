Переговоры Путина с президентом Киргизии стартовали в Бишкеке

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров проводят официальную встречу в Бишкеке. Церемония организована в государственной резиденции «Ала-Арча».

Российского лидера перед началом встречи приветствовала рота почетного караула. Путин поклонился военнослужащим и приветствовал их на киргизском языке. Это первый зарубежный визит президента РФ в текущем году. В Бишкеке Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, запланированы также несколько двусторонних встреч, участие в других мероприятиях.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на следующей неделе президент РФ отправится с визитом в Китай.

