Переговоры Путина и Раиси продлились более пяти часов
7 декабря 202323:28
В Москве завершились переговоры президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси. Об этом агентству «Интерфакс» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры длились более пяти часов. Большую часть времени президенты общались за закрытыми дверями.
Главы государств заслушали доклады министров двух стран.
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян 5 декабря подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru