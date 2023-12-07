Переговоры Путина и Раиси продлились более пяти часов

В Москве завершились переговоры президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси. Об этом агентству «Интерфакс» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент Ирана прибыл в Москву на встречу с Путиным

Переговоры длились более пяти часов. Большую часть времени президенты общались за закрытыми дверями.

Главы государств заслушали доклады министров двух стран.

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян 5 декабря подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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